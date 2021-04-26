Варшава, , 13:12 — REGNUM Несколько лет назад в Польше был изготовлен памятник «Волынская резня». Его автор — скульптор Анджей Питыньский. Иногда в Польше этот памятник называют «бездомным», так как не нашлось города, который бы его установил.

Памятник «Волынская резня». Автор — скульптор Анджей Питыньский © Владимир Воронцов

Лишь 22 апреля 2021 г. депутаты Совета гмины Яроцин проголосовали за установку памятника «Волынская резня». На XXIII сессии Совета приняли такое решение: 9 депутатов было «за», 6 депутатов — «воздержались», 0 депутатов — «против». В пункте 14 с) плана сессии указано Постановление по вопросу установки памятника «Волынская резня». Результаты голосования будут опубликованы позднее.

Текст принятого Постановления был отправлен в юридическое бюро Подкарпатского Воеводы с целью его легализации. Следующий шаг после легализации постановления — получение разрешения на строительство в архитектурном отделе повятого старосты. В середине мая 2021 г. планируется провести Конференцию с участием членов Почётного Комитета Строительства Памятника.

В 1943 году украинские националисты из ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществили геноцид польского населения Волыни, в результате которого погибли десятки тысяч человек.