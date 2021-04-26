Варшава, 26 апреля, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Несколько лет назад в Польше был изготовлен памятник «Волынская резня». Его автор — скульптор Анджей Питыньский. Иногда в Польше этот памятник называют «бездомным», так как не нашлось города, который бы его установил.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Лишь 22 апреля 2021 г. депутаты Совета гмины Яроцин проголосовали за установку памятника «Волынская резня». На XXIII сессии Совета приняли такое решение: 9 депутатов было «за», 6 депутатов — «воздержались», 0 депутатов — «против». В пункте 14 с) плана сессии указано Постановление по вопросу установки памятника «Волынская резня». Результаты голосования будут опубликованы позднее.

Текст принятого Постановления был отправлен в юридическое бюро Подкарпатского воеводы с целью его легализации. Следующий шаг после легализации постановления — получение разрешения на строительство в архитектурном отделе повятого старосты. В середине мая 2021 г. планируется провести конференцию с участием членов Почётного комитета строительства памятника.

В 1943 году украинские националисты из ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществили геноцид польского населения Волыни, в результате которого погибли десятки тысяч человек.