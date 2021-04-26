Пекин, 26 апреля, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Несмотря на всё зло, которое ей принесла и приносит западная цивилизация, Россия упорно цепляется за свою принадлежность к Западу, и этого не могут не видеть в Пекине, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 26 апреля, комментируя высказывания официального представителя МИД Китая Вана Вэньбиня.

Павел Филонов. Восток и Запад. 1912-1913

Как сообщалось ранее, Вэньбинь, говоря о новых ограничительных мерах США против России, заявил, что КНР выступает «решительно против применения односторонних санкций». В вопросах защиты государственного суверенитета Китай и Россия будут оказывать друг другу поддержку, добавил он.

« Необходимо сломать хребет санкционной политике США и ЕС — она сегодня вредит всему человечеству. Сделать это могут только Россия и Китай, действуя как союзники.

Китайский жест поддержки был сделан более чем вовремя. При всех манёврах наших западных противников, при всех их попытках поиграть в «доброго и злого полицейского» желание Запада держать Россию в своей узде никуда не денется, и чем более самостоятельно Россия будет себя вести, тем более Запад будет стараться эту узду затянуть.

Сдерживать Китай Вашингтону и его союзникам сложнее, но и на него давление будет возрастать. Запад чувствует, что наступает время «последнего и решительного боя»: либо он остаётся планетарным гегемоном, либо его закат ускорится многократно. В этой борьбе Россия и Китай оказываются спиной к спине, и здесь очень важно, чтобы каждая из сторон чувствовала прочность своего тыла.

К сожалению, несмотря на всё зло, которое ей принесла и приносит западная цивилизация, Россия упорно цепляется за свою принадлежность к Западу или, как минимум, к Европе, и этого не могут не видеть в Пекине. Это, однако, прошлый век.