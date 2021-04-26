Мюнхен, Германия, , 13:09 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев снялся с турнира в Мюнхене. Об этом 26 апреля сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Причины снятия Карацев не уточняются. Он был посеян под третьим номером и должен был начать турнир со второго круга.

В основной сетке турнира его место займёт словацкий спортсмен Норберт Гомбош.

Напомним, ранее Карацев дошёл до финала турнира в Белграде, в котором проиграл итальянцу Маттео Берреттини. На пути к финалу он победил первую ракетку мира Новака Джоковича.

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