Красногорск, , 13:54 — REGNUM В Подмосковье следует увеличить темпы вакцинации населения от коронавируса. Об этом 26 апреля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

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«Более того, на многих предприятиях нужно дополнительное внимание в вопросе вакцинации и часто это присутствие врача, руководителя предприятиям, который должен позаботиться о своих работниках, чтобы они вакцинировались», — сказал глава региона.

Губернатор рассказал, как во время посещения одного из предприятий на территории области узнал, что доля вакцинированных работников составляет всего около 5%

«Дело добровольное, но мы видим, где вакцинация высокая — госпитализация низкая. Работа важная, прошу её продолжать», — заявил Воробьев.

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