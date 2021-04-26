Казань, , 13:12 — REGNUM В столице Татарии отмечать День Победы начнут с возложения цветов на Арском и Архангельском кладбищах, в парке Победы. Главные праздничные мероприятия 9 мая в основном пройдут на площади Тысячелетия, сообщает пресс-служба городской администрации.

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Прохождение войск Казанского гарнизона, проезд легендарных танков ИС, Т-34, а также колонны ретроавтомобилей запланировано с 10:00 (мск). В параде примут участием более 2 тыс. военнослужащих и курсантов военного училища, кадетских классов и юнармии. Завершится парад театрализованным исполнением песни «День Победы» сводным хором Казани.

В течение всего дня будет доступна выставка боевой техники, стрелкового оружия и автомобилей ДОСААФ.

В парке Победы в 12:00 начнется фестиваль детских духовых оркестров «Фанфары Победы». Здесь же с 15:00 выступят творческие коллективы города. В 18:00 в рамках проекта «РиоРита — радость Победы» зазвучат танцевальные мелодии 30−40-х годов в исполнении оркестра.

В 19:00 (мск) на площади Тысячелетия начнется праздничный концерт, пройдет который в формате народного караоке.

Накануне праздника на площади проведут санитарную обработку. По периметру празднования установят антисептические средства, а горожан и гостей столицы просят использовать индивидуальные средства защиты.

В 22:00 кульминацией праздничных мероприятий станет салют, наблюдать за которым можно будет с акватории реки Казанки. Также его трансляцию в прямом эфире покажут по местному телеканалу.

Ежегодная акция «Бессмертный полк» 9 мая пройдет в онлайн-формате.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Татарии 26 апреля стартует акция по раздаче георгиевских ленточек. Волонтеры раздадут символ праздника у часов на улице Баумана и в парке имени М. Горького.

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