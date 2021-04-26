Оренбург, , 13:08 — REGNUM Туристический маршрут «Горизонты открытий» в Оренбургской области заявлен на федеральном уровне и вошел в перечень брендовых. Региональный представитель Российского союза туриндустрии в Оренбургской области, руководитель Первого туристического консалтингового агентства «1Travel.Group» Владимир Гетман в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM уровень заявки означает, что проект не останется только на бумаге, но будет реализован.

По словам Гетмана, цель создания брендового маршрута, прежде всего, это появление региона на туристической карте России, отражение его самобытности, уникальности и возможность для посещения организованными и самостоятельными туристами.

«Я много раз говорил, что Оренбуржье обладает огромным туристическим потенциалом, помимо основных точек притяжения: Соль-Илецка и Бузулука. Я не думаю, что стоит ждать колоссального спроса на этот продукт, но свой покупатель, уверен, найдется. Первый маршрут будет обкатан уже в даты 11−14 июня, тогда и можно будет говорить об уровне заинтересованности. Определённо радует тот факт, что маршрут заявлен на федеральном уровне, и четко определены даты, а значит, проект будет реализован, а не останется только на бумаге», — сказал он.

Добавим, программа тура включает посещение оренбургского заповедника, где реализуется проект по созданию природной популяции лошади Пржевальского, а также визит в музей Виктора Черномырдина в селе Чёрный Отрог.

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