Барнаул, 26 апреля, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Решение о продлении майских праздников стоило бы принять заранее, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM результаты исследования, показавшего, что значительная часть работодателей без восторга восприняла перспективу нерабочих дней в мае, он пояснил:

Ромодановская Антонина Алексеевна. Москва. Майские дни. 1959

«Каникулы должны приостановить распространение коронавирусной инфекции. Да и в целом это логично — на эти четыре рабочих дня между первомайскими праздниками и 9 мая многие и так брали отпуск и либо занимались весенне-полевыми работами, либо уезжали отдыхать.

Поэтому «Справедливая Россия» в принципе предлагает сделать майские каникулы за счёт сокращения новогодних. Другое дело, что от режима нерабочих дней у многих предпринимателей возникает головная боль. Повезло общепиту, культуре и услугам — у них выручка увеличится. А вот другие вынуждены будут менять производственные планы. И это проблема. Поэтому желательно такие решения принимать заранее».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что порядка 38% работодателей не поддерживают решение увеличить продолжительность праздничных дней в мае, известили авторы экспресс-исследования Headhunter.

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