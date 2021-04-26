Москва, , 13:03 — REGNUM Российская валюта начала новую торговую неделю с продолжения роста, который закономерно более выражен в паре с долларом, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Американец» на рынке Форекс обновляет двухмесячные минимумы, что и подпитывает укрепление рубля.

Пара передвинула более чем одномесячные минимумы до 74,47 руб., и в случае успешного тестирования этой поддержки в зоне 74,50 руб., нацелится на 74,20 руб.

Рубль получает поддержку не только со стороны слабого доллара. Сказывается и затишье на геополитическом фронте, что воспринимается игроками как спад напряженности.

Хотя в целом ситуация с Западом остается сложной и еще окажет давление на «россиянина» в более долгосрочном периоде.

Также на эту неделю приходится пик налоговых выплат, который традиционно играет на руку нашей валюте.

Фактором риска для рубля в ближайшие дни станет заседание ФРС, которое завершится 28 апреля. В свете существенного улучшения американской статистики присутствует риск того, что Центробанк даст ястребиные намеки в контексте ужесточения монетарной политики.

При таком сценарии доллар укрепится по всему спектру рынка и тем самым отыграет часть понесенных недавно потерь.

В краткосрочной перспективе даже в случае продолжения движения в направлении уровня 74 руб. вероятность его уверенного прорыва невелика, особенно в свете дешевеющей нефти.

Пара евро/рубль, которая 23 апреля в моменте нарушала целостность уровня 90 руб., нуждается в возвращении выше 90,60 руб. для развития импульса восстановления», — считает эксперт.

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