Москва, , 13:03 — REGNUM Свои соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо по поводу гибели экипажа подлодки индонезийских ВМС выразил президент России Владимир Путин. Телеграмма соответствующего содержания 26 апреля обнародована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью подводной лодки военно-морских сил Индонезии в Балтийском море. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших моряков и всему народу вашей страны», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр обороны Индонезии Прабово Субианто предоставил учебные стипендии всем детям, чьи отцы погибли на подводной лодке Nanggala-402.