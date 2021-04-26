Кызыл, , 13:01 — REGNUM Врио главы Тувы Владислав Ховалыг сменил руководителей двух министерств — здравоохранения и дорожно-транспортного комплекса. Временно исполнять обязанности главы минтранса будет Шораан Чыргал-оол, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Ранее он занимал пост замминистра, координировал работу ведомства по дорожной отрасли, включая строительство, ремонт, содержание дорог.

Он родился 4 марта 1988 года в поселке Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна, окончил Сибирский государственный университет путей сообщения в 2012 году. По специальности инженер.

Должность главы минздрава займёт заместитель главврача республиканской больницы по хирургии Анатолий Югай. Судя по его странице в соцсетях, новый министр закончил Казахский национальный медицинский университет им. Асфендиярова в 1997 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Владислав Ховалыг объявил об отставке правительства сегодня, 26 апреля.

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