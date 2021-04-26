Москва, , 13:00 — REGNUM Не надо путать рынок и государственную социальную политику. Решение правительства РФ о подготовке к ограничению экспорта бензина абсолютно верное, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Есть уровень цен, который согласован еще через механизм демпфера при Козаке и он дает достаточную прибыль для производителей бензина и владельцев АЗС и уж точно он выгоден для ВИНКов (когда АЗС и НПЗ владеют нефтяники).

Поэтому, когда кое-кто хочет начать зарабатывать на экспорте, забывая о внутреннем рынке, то надо (бить по рукам — зачеркнуто) вводить меры прямого регулирования. Что правительство и делает.

Кстати, например, цена на дизель растет потому что часть его вымывается с внутреннего рынка из-за решения Роснефти перестать поставлять его на Украину с 1 апреля.

Там его заливали в танки, которые потом стреляют по Донбассу. А оппоненты Роснефти хотят всё же его поставлять туда, то есть нарушать как раз миротворческое решение Кремля и правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность оперативного запрета на зарубежные поставки бензина намерено предусмотреть правительство РФ.

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