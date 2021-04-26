Москва, , 13:00 — REGNUM Заявление президента США Джо Байдена о геноциде армян является внутренним делом Соединенных Штатов. Об этом 26 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представители СМИ попросили Пескова прокомментировать решение главы Белого дома. «Это внутренний вопрос США», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля Джо Байден назвал геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в начале XX века. Его предшественники избегали этого определения, называя геноцид Meds Yeghern («великое злодеяние») и другие слова.

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