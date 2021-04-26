Москва, , 13:07 — REGNUM Предприятия с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы не обязаны вводить дополнительные выходные дни между майскими праздниками. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 26 апреля журналистам.

Представителя Кремля спросили, для всех ли обязателен указ президента о дополнительных выходных. Песков ответил, что в России есть предприятия, которые не останавливаются. Они работают в выходные дни и продолжат так работать в начале мая.

«Те предприятия, которые действуют на основе ненормированного графика, там другая ситуация», — пояснил Песков, говоря об обязательности президентского указа.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля президент РФ Владимир Путин объявил дни с 4 по 7 мая включительно нерабочими в дополнение к двум «длинным» выходным с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

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