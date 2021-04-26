Рязань, 26 апреля 2021, 13:03 — REGNUM Шесть молодых зубров перевезли в Калужскую область из Окского заповедника Рязанской области. Переезд необходим для увеличения генетического разнообразия в вольных группировках животных, сообщили ИА REGNUM 26 апреля в пресс-службе заповедника.
Четырёх самцов и двух самок из Рязанской области впервые выпустили на территории Национального парка «Угра» в вольер для передержки. Все новые обитатели 2019 года рождения, а трое животных — со шведскими корнями.
Кроем рязанских зубров в этот же день в национальный парк привезли одного самца и пять самок из Приокско-Террасного заповедника (Московская область).