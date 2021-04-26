Рязань, , 13:03 — REGNUM Шесть молодых зубров перевезли в Калужскую область из Окского заповедника Рязанской области. Переезд необходим для увеличения генетического разнообразия в вольных группировках животных, сообщили ИА REGNUM 26 апреля в пресс-службе заповедника.

Четырёх самцов и двух самок из Рязанской области впервые выпустили на территории Национального парка «Угра» в вольер для передержки. Все новые обитатели 2019 года рождения, а трое животных — со шведскими корнями.

«Поскольку животные ещё молодые и неполовозрелые, знакомство в общем загоне прошло успешно. Звери обнюхали друг друга, немного пободались, кого-то даже погоняли по загону. Провели исследование территории, нашли в дальнем углу естественный водопой, а главное — первую зелёную траву. Вот она и отвлекала от выяснения отношений, еда — главное, да ещё такая вкусная. Из леса вышли три местных вольных зубра, но полноценное знакомство произойдёт примерно через месяц, когда молодёжь выйдет за пределы вольера», — рассказала старший научный сотрудник, заведующая Зубровым питомником Окского заповедника Екатерина Цибизова.

Кроем рязанских зубров в этот же день в национальный парк привезли одного самца и пять самок из Приокско-Террасного заповедника (Московская область).