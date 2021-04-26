Санкт-Петербург, 26 апреля, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Петербурге во вторник, 27 апреля, стартует ежегодная акция по раздаче георгиевских ленточек ко Дню Победы. Первые в этом году ленточки, ставшие одним из символов праздника, раздадут участники движения «Волонтеры Победы» с 15:00 до 19:00 у станции метро «Гостиный Двор».

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд ветеранов на ретроавтомобилях в цветах Георгиевской ленты (9 мая 2019 года)

Следующая массовая раздача черно-оранжевых ленточек запланирована на 6 и 7 мая. У нескольких станций метрополитена в эти дни планируется раздать более 300 000 ленточек. Кроме того георгиевские ленточки будут раздаваться 8 и 9 мая на праздничных мероприятиях.

Как напомнили в городском комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году. В 2016 году «Волонтерами Победы» в России было роздано порядка 20 млн ленточек, в акции приняло участие свыше 43 тысяч добровольцев.