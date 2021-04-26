Екатеринбург, , 13:13 — REGNUM Сразу в нескольких субъектах Уральского федерального округа объявлен четвёртый класс горимости. Об этом предупредили в Уральском гидрометцентре.

Предупреждение касается большинства районов Челябинской области и южных территорий Свердловской области (в обоих регионах — 26 апреля 2021 года). Также высокая пожарная опасность грозит большинству районов Курганской области 26−27 апреля 2021 года.

С 26 апреля 2021 года в Свердловской области ввели на ряде территорий особый противопожарный режим. В Челябинской области и ХМАО такой режим действует с 24 апреля, в Курганской области — с 15 апреля, в Тюменской области — с 20 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года большинство лесных пожаров в Свердловской области произошли из-за пала сухой травы и выжигания пойм рек.

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