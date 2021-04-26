Цхинвал, , 13:01 — REGNUM Подразделения российской военной базы 58-й армии Южного военного округа (ЮВО) провели учения в горах Южной Осетии. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба ЮВО.

По данным ведомства, мотострелковые и танковые подразделения отрабатывали задачи по уничтожению целей с применением для корректировки огня беспилотных летательных аппаратов.

«В ходе активной фазы учений военнослужащие соединения уничтожили условного противника, засевшего глубоко в горах Закавказья», — говорится в сообщении ЮВО.

В пресс-службе отметили, что в учениях принимали участие около 450 военнослужащих, было привлечено более 60 единиц техники, а также средства противовоздушной обороны.

Стоит отметить, что в марте в Южной Осетии проходили учения российских военных разведчиков. Они также использовали беспилотные летательные аппараты для разведывательных целей.

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