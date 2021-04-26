Грозный, , 12:58 — REGNUM В Чечне число скончавшихся от осложнений после заражения коронавирусом увеличилось до 122 человек. С 20 апреля случаи летального исхода в республике фиксируются через день. Всего за этот месяц жертвами COVID-19 стали шесть человек, сообщили 26 апреля в федеральном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

В настоящее время в Чечне остаются на лечении 183 «активных» больных. Общее число заразившихся коронавирусом в регионе составляет 11 955 человек. Из них выздоровели 11 650 пациентов.

За последние недели число новых выявленных случаев заражения в республике не превышает 10−14 человек в сутки. Выздоравливают ежедневно в Чечне от девяти до 15 пациентов.