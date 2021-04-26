Москва, , 12:57 — REGNUM Факт незаконности сноса памятника Дзержинскому на Лубянскеой площади в Москве официально доказан, это признала прокуратура, заявил 26 апреля герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы живем в правовом государстве. Соответственно законность должна восторжествовать и памятник Дзержинскому должен быть восстановлен», — отметил он.

Липовой подчеркнул: «Мы неоднократно заявляли, что снос памятника был актом вандализма и незаконен. Нет ни одного легитимного документа для сноса памятника. Для официального подтверждения нашей позиции в декабре 2020 года руководство Общероссийской организации «Офицеры России» обратилось к генеральному прокурору Российской Федерации с просьбой провести проверку законности сноса памятника Ф.Э. Дзержинскому с Лубянской площади г. Москвы в ходе событий августа 1991 года. В соответствии с ответом, полученным от прокуратуры Москвы, которая проводила проверку по поручению Генеральной прокуратуры РФ, абсолютно очевидно, что мы полностью правы и никаких законных оснований для демонтажа памятника Дзержинскому на Лубянской площади не было».