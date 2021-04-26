Джакарта, 26 апреля 2021, 12:56 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо присудил погибшим на подлодке Nanggala-402 солдатам награду за самоотверженность, сообщает CNN Indonesia.
В Индонезии погибших военных наградят «Звездой за заслуги перед военно-морским флотом».
Подводная лодка ВМС Индонезии затонула во время военных учений недалеко от острова Бали. На борту находились 53 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезиипредоставил учебные стипендии всем детям, чьи отцы погибли на подводной лодке Nanggala-402.
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