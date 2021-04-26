Ярославль, 26 апреля 2021, 12:56 — REGNUM 23 апреля в Ярославле на заводе компании «Такеда» началось производство инновационного препарата для онкобольных. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Препарат «Нинларо» предназначен для пациентов с множественной миеломой (рак костного мозга — ИА REGNUM). Запуск производства нового лекарства проводится в рамках реализации плана сотрудничества между Россией и Японией.
Также в ходе открытия производства кампания «Такеда» и Ярославский государственный медицинский университет подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития профессионального образования высокотехнологичного производства твёрдых и жидких лекарственных форм.
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