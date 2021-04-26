Ярославль, , 12:56 — REGNUM 23 апреля в Ярославле на заводе компании «Такеда» началось производство инновационного препарата для онкобольных. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Лаборатория Yarregion.ru

Препарат «Нинларо» предназначен для пациентов с множественной миеломой (рак костного мозга — ИА REGNUM). Запуск производства нового лекарства проводится в рамках реализации плана сотрудничества между Россией и Японией.

«Мы делаем все, чтобы и дальше повышать доступность и эффективность диагностики и лечения онкологических заболеваний вне зависимости от места проживания каждого конкретного пациента. Стоит отметить, что локализация производства качественных и эффективных лекарственных препаратов на территории нашей страны является важнейшим этапом обеспечения лекарственной безопасности, позволяет повысить доступность лечения и обеспечить бесперебойность поставок», — сказал в своём видеоприветствии министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Также в ходе открытия производства кампания «Такеда» и Ярославский государственный медицинский университет подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития профессионального образования высокотехнологичного производства твёрдых и жидких лекарственных форм.

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