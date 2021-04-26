Уфа, , 14:18 — REGNUM Внешний вид значка для привитых от COVID-19 обнародовали в Башкирии. Фотографии значка представили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Башкирского отделения партии «Единая Россия».

Значок для привитых от COVID-19 © пресс-служба «Единой России»

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«Это не сертификат и не паспорт. А определенное свидетельство того, что от человека со значком вакцинации, можно не ожидать заражения коронавирусом. Вакцинация дает возможность не допустить распространение ковида. Берегите свое здоровье — и здоровье ближнего», — сообщил руководитель регионального исполкома Рустем Ахмадинуров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что значок отличия для вакцинированных от COVID-19 намерены выдавать в Башкирии с 26 апреля. Министр здравоохранения региона Максим Забелин пояснил, что по нему можно будет отличать людей, которые полностью завершили вакцинацию от COVID-19 в Башкирии.

Забелин также отметил, что пункты вакцинации в республики будут работать без выходных, поэтому все желающие могут поставить прививку от COVID-19 в майские каникулы.

Значок для привитых от COVID-19 © пресс-служба «Единой России»