Ульяновск, , 12:55 — REGNUM В Ульяновской области выявлено ещё 85 носителей коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 26 апреля, с начала пандемии в регионе официально выявлено 53 072 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 85.

Выздоровели 50 297 человек, из них за последние сутки выписаны 72 пациента. Доля выздоровевших составила почти 95%. В настоящее время диагноз COVID-19 официально поставлено 1630 пациентам.

Также в Ульяновской области умерли ещё девять пациентов с коронавирусом — таким образом, от COVID-19 скончались 1145 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских публично заявил об освобождении от должности исполняющей обязанности первого заместители председателя правительства Екатерины Убы. Ещё четыре чиновника получили устный выговор. Причиной стала ситуация с тестами на коронавирус: их осталось на две недели.

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