Москва, , 12:55 — REGNUM Заявления президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в Минские соглашения — это тревожный сигнал. Об этом 26 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков «Это очередной тревожный сигнал. Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация, это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив собственно ему конец, просто невозможно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский в интервью британскому изданию Financial Times заявил, что США и Канаду следует привлечь к переговорам в «нормандском формате». При этом вместо Канады к переговорам можно привлечь Великобританию, считает он.

Зеленский также назвал отвод российских войск от границ Украины «маленькой победой» Киева и его союзников, добавив, что вооружённые силы Украины готовы отразить любую угрозу.

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