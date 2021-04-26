Барнаул, , 12:54 — REGNUM Продление майских праздников может нанести реальный вред больным, считает кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин. Комментируя итоги экспресс-исследования Headhunter, которое показало, что больше половины (54%) опрошенных представителей работодателей еще не приняли решение о том, будут ли их компании работать в период с 1 по 10 мая, он пояснил:

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«Это проблема не столько экономических последствий, сколько нанесения вреда больным. Лечебные учреждения только перестроились и начали работать, распределили талоны на приемы пациентов.

Но на сегодня не понятно — что делать? Медики согласны работать, но за двойную оплату, В общем такие скоропалительные решения пока нанесли серьезную дезорганизацию работы здравоохранения Но пострадавшими окажутся пациенты».

Напомним, экспресс-исследование проводилось с 23 по 25 апреля 2021 года среди порядка 200 представителей работодателей.

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