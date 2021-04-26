Барнаул, 26 апреля, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Продление майских праздников может нанести реальный вред больным, считает кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин. Комментируя итоги экспресс-исследования Headhunter, которое показало, что больше половины (54%) опрошенных представителей работодателей еще не приняли решение о том, будут ли их компании работать в период с 1 по 10 мая, он пояснил:

Симаков И.В. 1 мая. 1918-1922

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"Это проблема не столько экономических последствий, сколько нанесения вреда больным. Лечебные учреждения только перестроились и начали работать, распределили талоны на приемы пациентов.

Но на сегодня непонятно — что делать? Медики согласны работать, но за двойную оплату. В общем, такие скоропалительные решения пока нанесли серьезную дезорганизацию работы здравоохранения. Но пострадавшими окажутся пациенты».

Напомним, экспресс-исследование проводилось с 23 по 25 апреля 2021 года среди порядка 200 представителей работодателей.

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