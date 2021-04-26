Киев, 26 апреля, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В то, что Украина изменила свой подход к ситуации в Донбассе, верится мало — наоборот, очевиднаеё ставка на обострение, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 26 апреля, комментируя высказывания экс-президента Украины, главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука.

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Как сообщалось ранее, Кравчук заявил, что важным шагом на пути к миру в Донбассе станет принятие дополнительных мер контроля за соблюдением режима тишины. За основу принят документ, представленный Украиной, отметил Кравчук, добавив, что считает это событие «историческим».

« Режим тишины в Донбассе не соблюдается. Причиной этого является позиция Киева и поддерживающих его Парижа и Берлина. Это подтвердилось, например, на последней видеоконференции советников лидеров стран «нормандской четверки», состоявшейся 19 апреля. Россия тогда внесла конкретные предложения по обеспечению режима прекращения огня в зоне конфликта, но они не были приняты.

В то, что Украина изменила свой подход, верится мало. Наоборот, я вижу её ставку на обострение. Во всяком случае, предпринимаемые Киевом попытки приписать нарушение режима прекращения огня неким «российским вооружённым формированиям» говорят о многом.

Без прямого диалога Киева с Донецком и Луганском обсуждение вопросов прекращения огня и шире — вопросов безопасности будет и далее буксовать. Так будет и в части, касающейся политических аспектов урегулирования, хотя там Киев многое должен сделать сам. Причём давно должен.

Киеву пора бы понять, что его попытки доказать, что стороной конфликта в Донбассе является Россия, бесперспективны. Тем более опасны попытки втянуть нашу страну в прямое военное противостояние с поддерживающими Киев странами Запада на территории Украины. Это стало бы тяжелейшим ударом по глобальной безопасности, которого, уверен, не хотят даже в Вашингтоне, не говоря уже о Париже и Берлине.