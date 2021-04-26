Москва, , 12:54 — REGNUM В Подмосковье не наблюдается существенного снижения числа выявленных случаев коронавирусной инфекции. Об этом 26 апреля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

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«Мы входим в праздничный период. Президент определил с 1 по 11 мая выходные дни. Тем не мене, тема вакцинации у нас является актуальной. Радикального снижения выявленных случаев и занятых коек у нас не происходит», — сказал глава региона.

Подобную динамику губернатор объяснил недостаточными темпами вакцинации населения от коронавирусной инфекции на территории региона.

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