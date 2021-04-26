Сеул, 26 апреля 2021, 12:55 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Южной Кореи Юн Сок Ёль продолжает лидировать в списке потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Корейского института общественного мнения (KSOI).
Согласно опросу, кандидатуру бывшего генпрокурора поддерживают 31,2% граждан. За ним следуют губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён (24,1%), бывший председатель Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ён (11,1%), независимый депутат Хон Чжун Пё (5,6%), представитель от Народной партии Ан Чхоль Су (4,9%), мэр Сеула О Сэ Хун (4,7%), бывший премьер-министр Чон Сэ Гюн (4%).
Добавим, что участие в телефонном опросе, который проводился с 23 по 24 апреля по заказу телеканала TBS, приняли участие 1010 человек старше 18 лет.