Москва, , 12:53 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом запланирована на лето нынешнего года, однако пока ее точные место и дата еще не определены. Об этом 26 апреля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, определенные предложения были озвучены, даты я пока подтвердить не могу. Пока никаких договоренностей по датам нет. Речь действительно идет о летних месяцах, <…> еще предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Песков уточнил, что на данный момент сторонами еще не называлась ни одна страна, где могла бы состояться такая встреча лидеров двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена могут состояться в июне 2021 года, однако принятие окончательного решения будет зависеть от многих факторов.