Москва, 26 апреля 2021, 12:51 — REGNUM О принятом решении Оперштаба по борьбе с коронавирусом возобновить чартерные авиарейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх планируется сообщить во второй половине мая 2021 года, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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Возможность открытия прямого авиасообщения с курортными городами Египта одобрили Росавиация, Ространснадзор, и другие компетентные ведомства.
Вопрос о количестве авиарейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет решен на заседании Оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения на курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха.
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