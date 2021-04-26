Тюмень, , 12:49 — REGNUM В тюменском городе Ялуторовске уже бывшую сотрудницу Роспотребнадзора обвиняют в служебном подлоге и злоупотреблении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что в январе 2021 года сотрудница надзорного ведомства с целью завысить показатели своей работы незаконно составила протокол по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») в отношении местного предпринимателя. В протоколе было указано отсутствие дезинфицирующего средства, недостаточное количество санитарных масок, перчаток и прочее. Тем временем бизнесмен не работал из-за низкого потока покупателей. Но был вынужден подписать сфабрикованный чиновницей из Роспотребнадзора протокол.

Экс-сотрудница надзорного ведомства находится под подпиской о невыезде. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.