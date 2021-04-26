Москва, , 12:53 — REGNUM Регистрация вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» ожидается в майские праздники. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил 26 апреля журналистам.

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«Планируем в майские праздники где-то зарегистрировать [вакцину]», — сказал Мурашко.

Как сообщало ИА REGNUM, в отличие от вакцины «Спутник V», препарат «Спутник лайт» — однокомпонентный, то есть повторного введения через 21 день не требуется. Как пояснял глава РФПИ Кирилл Дмитриев, эта вакцина может стать временным решением в случаях, когда нужно скорее спасти как можно больше жизней на пике заболеваемости COVID-19. «Спутник лайт» может обеспечивать уровень защиты до 85%.

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