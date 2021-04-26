Нальчик, , 12:47 — REGNUM В Кабардино-Балкарии обнаружен труп младенца, на теле у которого имеются следы избиения в области головы и шеи. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили 26 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Из подробностей инцидента известно, что тело ребенка было обнаружено 23 апреля утром на конвейерной ленте полигона по переработке твердых коммунальных отходов, который расположен неподалеку с селом Урвань.

Очевидно, новорожденную девочку убили и выбросили в мусорный контейнер. В настоящее время предпринимаются меры для установления лиц, причастных к совершению преступления.

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