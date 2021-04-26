Ульяновск, 26 апреля 2021, 12:46 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских по итогам планёрки принял решение об освобождении от должности одного из членов правительства — исполняющей обязанности первого вице-премьера Екатерины Убы. Ещё четыре чиновника получили устный выговор. Причиной стала ситуация с тестами на коронавирус.
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В ходе совещания руководитель региона акцентировал внимание на охват тестированием на коронавирус, констатировав, что в Ульяновской области имеющегося запаса реагентов хватит на две недели, на эти цели до конца года потребуется ещё 180 млн рублей при дефицитной казне в 7,5 млрд рублей.
Он также объявил устный выговор «всему блоку министерства здравоохранения», речь идёт о четырёх чиновниках. И обратился к исполняющей обязанности первого заместителя председателя правительства Екатерине Убе, заявив, что он освобождает её от замещаемой должности.
Он также подчеркнул, что проведёт экстренное совещание в связи с ситуацией с тестами на коронавирус.
Напомним, с начала пандемии в Ульяновской области проведено 837 497 лабораторных исследований на SARS-CoV-2 в отношении 841 323 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля покинул пост министра здравоохранения Ульяновской области Виктор Мишарин. Новым исполняющей обязанности министра здравоохранения региона стала Анна Минаева.
Напомним, 8 апреля Сергей Морозов, возглавлявший Ульяновскую область с декабря 2004 года, был освобождён от должности губернатор. Врио главы региона был назначен сенатор от Московской области, член КПРФ Алексей Русских.
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