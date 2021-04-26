Ульяновск, , 12:46 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских по итогам планёрки принял решение об освобождении от должности одного из членов правительства — исполняющей обязанности первого вице-премьера Екатерины Убы. Ещё четыре чиновника получили устный выговор. Причиной стала ситуация с тестами на коронавирус.

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В ходе совещания руководитель региона акцентировал внимание на охват тестированием на коронавирус, констатировав, что в Ульяновской области имеющегося запаса реагентов хватит на две недели, на эти цели до конца года потребуется ещё 180 млн рублей при дефицитной казне в 7,5 млрд рублей.

«Как мы будем выходить из ситуации? На две недели всего тестов, сейчас ещё с колёс где-то как-то покупать? Голикова постоянно на контроле держит, что я ей буду докладывать? Она скажет: «Алексей Юрьевич, вы уже две недели отработали, почему сразу вы не поставили этот вопрос?» Он номер один. Я считаю, что не дорабатываете», — обратился Алексей Русских к ответственным должностным лицам.

Он также объявил устный выговор «всему блоку министерства здравоохранения», речь идёт о четырёх чиновниках. И обратился к исполняющей обязанности первого заместителя председателя правительства Екатерине Убе, заявив, что он освобождает её от замещаемой должности.

«И на будущее: в вверенных вам министерствах вы внимательнее следите за теми задачами, которые нам ставят президент и правительство, чтобы такого больше не было. Вы что, меня хотели подставить, что ли? Так получается?» — спросил врио ульяновского губернатора.

Он также подчеркнул, что проведёт экстренное совещание в связи с ситуацией с тестами на коронавирус.

Напомним, с начала пандемии в Ульяновской области проведено 837 497 лабораторных исследований на SARS-CoV-2 в отношении 841 323 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля покинул пост министра здравоохранения Ульяновской области Виктор Мишарин. Новым исполняющей обязанности министра здравоохранения региона стала Анна Минаева.

Напомним, 8 апреля Сергей Морозов, возглавлявший Ульяновскую область с декабря 2004 года, был освобождён от должности губернатор. Врио главы региона был назначен сенатор от Московской области, член КПРФ Алексей Русских.

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