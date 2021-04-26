Москва, , 12:46 — REGNUM Подготовку к проведению шестого саммита прикаспийских государств обсудили президенты России и Туркмении Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов, сообщили 26 апреля в пресс-службе Кремля.

Во время телефонного разговора собеседники также обсудили подготовку к Каспийскому экономическому форуму. Путин также выразил соболезнования в связи с кончиной отца туркменского лидера Мяликгулы Бердымухамедова.

Как сообщало ИА REGNUM, пятый Каспийский саммит прошел в августе 2018 года в казахстанском Актау. Главы прикаспийских государств подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

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