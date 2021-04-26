Уфа, , 12:48 — REGNUM Бывшего сотрудника полиции осудили за совершение в нетрезвом состоянии смертельного ДТП в Башкирии. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что в конце 2019 года фигурант уголовного дела, являясь сотрудником отдела полиции по Бураевскому району, управлял автомобилем «Chery Tiggo» в нетрезвом состоянии. Во время движения, он выехал на полосу встречного движения и наехал на ограждение моста. В итоге пассажир автомобиля получил не совместимые с жизнью травмы.

«С целью избежать уголовной ответственности и скрыть следы преступления, подсудимый перенес тело погибшего с пассажирского сиденья на место водителя, инициировав нахождение последнего за рулем транспортного средства», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения, лицом, которое находилось в нетрезвом состоянии, что посекло смерть человека.

Свою вину подсудимый не признал и написал заявление об увольнении из органов внутренних дел по собственному желанию.

Суд признал 25-летнегно подсудимого виновным и приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, а также лишению права управлять транспортными средствами на два года шесть месяцев.

Помимо этого, суд взыскал в пользу родственника погибшего компенсацию морального вреда в размере один млн рублей.