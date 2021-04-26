Красноярск, 26 апреля, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Стали известны подробности подготовки законопроекта по выплатам дополнительных пособий жителям Красноярского края, чьё детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.

Mikhail Talisov Одна копейка

Как сообщили ИА REGNUM 26 апреля в краевом правительстве, по словам министра социальной политики региона Ирины Пастуховой, на сегодняшний день выплату в 400 рублей получают жители края, потерявшие на войне одного или двух родителей. Новая выплата коснётся всех детей войны без исключения.

Механизм получения пособия прорабатывается. Обращаться за выплатами лично пенсионерам не придётся, заверила министр. База данных людей, которые входят в указанную категорию, сформирована. Деньги им начислят автоматически.

Размер ежемесячной социальной выплаты составит 400 рублей (в год — 4800). Как уточнили в краевом правительстве, всего на выплаты детям войны в ближайший год из бюджета региона выделят около 485 млн рублей.

В крае сейчас проживают 99 тысяч детей войны (тех, кто не достиг возраста 18 лет по состоянию на 3 сентября 1945 года).

Красноярский губернатор Александр Усс должен подписать законопроект до конца апреля, затем его направят на рассмотрение в краевое Законодательное собрание. После принятия закона депутатами станет известен месяц начала отчислений выплат.

Как сообщало ИА REGNUM, введение новой выплаты в Красноярском крае обсудили в соцсетях.

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