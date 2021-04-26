Москва, , 12:45 — REGNUM Причины и последствия Чернобыльской трагедии до сих пор не получили должной оценки. Об этом написала депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») 26 апреля в социальных сетях.

«Сегодня 35-я годовщина катастрофы на ЧАЭС. Чудовищная трагедия, причины и последствия которой, на мой взгляд, ещё не получили должной оценки. Задача нашего и последующих поколений — помнить и понимать, что бережное отношение к миру, безопасности и жизни всей планеты и человечества является первоочередной задачей любого цивилизованного общества», — написала Поклонская.

Депутат подчеркнула, что сегодня природа, окружающая среда требуют элементарного уважения

«Я не учёный (и даже не Илон Маск или Дмитрий Рогозин), но очевидно, что мы не выживем на планете Марс или Юпитер. Поэтому всем странам мира следует объединиться для защиты и восстановления экологии нашей общей планеты Земля», — призвала Поклонская.

26 апреля исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В результате взрыва был полностью разрушен реактора четвёртого энергоблока. Авария считается самой крупной за историю атомной энергетики.