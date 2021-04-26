Москва, , 12:42 — REGNUM Телеведущая Ксения Собчак публично обвинила бывшего лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в предательстве. На своей странице в Instagtam она поделилась своей обидой и болью, которые ей причинили «отвратительные стихи» Шнурова про её личные отношения.

Своё негодование телеведущая выразила после интервью музыканта Надежде Стрелец, в котором опроверг утверждения о дружбе с Собчак, добавив, что ему нравилось «бодаться» с ней, так как она «удобный» оппонент.

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Собачак подчеркнула, что «никогда не осуждает человека за его жизненные решения: смену политических взглядов, странные вопросы Путину и имидж усердного чиновника».

«Но одна вещь меня всё-таки расстроила. Когда ты совершаешь поступки, которые предают кого-то, кем ты был, потом очень сложно разглядеть в себе себя самого», — написала телеведущая.

В длинном обличающем тексте, где не обошлось без нецензурной лексики, Собчак призналась, что раньше «по наивности» считала, что между ними была дружба.

«Надеюсь, моя спина не ранила твой нож? Я справилась, и все ок, в меня этих ножей летит сотни в день. Но от бывших друзей — я их ещё чувствую», — добавила Собчак.

Телеведущая пожелала новым друзьям и новым близким Шнура всегда помнить о том, как он поступил со старыми.