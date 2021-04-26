Санкт-Петербург, , 12:42 — REGNUM По итогам марта 2021 года продажи новых машин на авторынке Санкт-Петербурга составили 8734 единицы — на 17% меньше, чем год назад. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

При этом продажи машин иностранных марок за отчётный месяц в Санкт-Петербурге упали на 19%, до 7768 экземпляров, а реализация машин отечественного производства снизилась на 2,2%, до 966 единиц.

С января по март нынешнего года в регионе было продано 20 985 новых машин, что на 7,8% меньше, чем реализовано здесь годом ранее за аналогичный период — 22 762 авто.

Чаще всего в прошлом месяце в Санкт-Петербурге продавались такие модели, как Hyundai Creta (421 ед.), Volkswagen Tiguan (351 ед.), KIA Rio (343 ед.), Renault Logan (328 ед.) и Hyundai Solaris (319 ед.).

Напомним, в феврале нынешнего года на авторынке Санкт-Петербурга было продано 6775 легковых машин, что на 1,7% меньше по сравнению с февралем прошлого года.

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