Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM Петербургские суды продолжают последовательно запрещать фильмы в жанре аниме, которые, по мнению правоохранительных органов, представляют опасность для психики детей и молодежи. На этот раз Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга по иску поокуратуры отправил под запрет пять аниме на шести сайтах в интернете, доступ к которым до сегодняшнего дня был ничем не ограничен.

Как сообщили 26 апреля в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в частности, суд пришел к выводу, что анимационный сериал «Этот замечательный мир» показывает, что после смерти возможна интересная, многообразная и свободная от родителей жизнь, то время как реальный мир представляется безрадостным и полным одиночества.

Суд признал выводы прокуратуры, согласно которой эта информация является вредоносной, могущей причинить вред психическому здоровью и развитию детей и подростков. Этот вывод был подтвержден экспертами Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования.

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