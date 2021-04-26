Санкт-Петербург, 26 апреля 2021, 12:49 — REGNUM Петербургские суды продолжают последовательно запрещать фильмы в жанре аниме, которые, по мнению правоохранительных органов, представляют опасность для психики детей и молодежи. На этот раз Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга по иску поокуратуры отправил под запрет пять аниме на шести сайтах в интернете, доступ к которым до сегодняшнего дня был ничем не ограничен.
Как сообщили 26 апреля в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в частности, суд пришел к выводу, что анимационный сериал «Этот замечательный мир» показывает, что после смерти возможна интересная, многообразная и свободная от родителей жизнь, то время как реальный мир представляется безрадостным и полным одиночества.
Суд признал выводы прокуратуры, согласно которой эта информация является вредоносной, могущей причинить вред психическому здоровью и развитию детей и подростков. Этот вывод был подтвержден экспертами Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования.
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