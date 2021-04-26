Калининград, , 12:44 — REGNUM Братскую могилу советских солдат, которую попросили найти родственники погибших, обнаружили в лесу в Зеленоградском районе Калининградской области поисковики. Об этом 26 апреля сообщил руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов на своей странице в соцсети Facebook.

«В лесу в районе поселка Логвино Зеленоградского района мы уже не первый раз тщательно обследовали один из холмов, на котором, по архивным данным, располагалась братская могила 10-го отдельного штрафного батальона. С просьбой найти место воинского захоронения обратились родственники погибших солдат», — написал он в своем сообщении.

При этом Хисамов уточнил, что, судя по находкам, обследуемая поисковиками местность переходила из рук в руки не один раз, о чем свидетельствует то, что высота и территория вокруг нее усеяны стрелянными гильзами, ржавыми осколками от разорвавшихся мин и снарядов разных калибров, а также вокруг нее воронки от взрывов.

Также он указал, что братская могила была обнаружена на самой верхней точке данной высоты в одной из просадок грунта, а пуговицы со звездами подтвердили, что находящиеся в ней останки принадлежат советским воинам.

«Теперь 16 погибших воинов будут перезахоронены с отданием воинских и духовных почестей на действующем мемориале в поселке Переславское Зеленоградского района. Там же увековечат их имена. Родственники смогут навещать могилы героев», — добавил глава поискового отряда «Совесть».

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