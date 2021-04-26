Казань, , 13:10 — REGNUM В Татарии с 26 апреля до 16 мая действует особый противопожарный режим. На этот период запрещено разведение костров и других пожароопасных работ.

Под запретом сжигание сухой травы и мусора, готовка пищи на открытом воздухе. Запрет распространяется не только на открытый костер, но и на мангалы в жилых массивах, граничащих с лесными массивами. В лесопарковых зонах и территориях, граничащих с лесом, нельзя пользоваться пиротехникой.

Также запрещено жечь костры на торфяных почвах, в прожженных мангалах, при скорости ветра более 5 м/с, оставлять без присмотра костры. Приготовить шашлыки на даче можно будет лишь при безветренной погоде, на специально подготовленной бетонной или засыпанной гравием площадке размером 2×2 метра, удаленной от строений не менее чем на 6 метров, с обязательным наличием рядом ведра с водой. Сжигание мусора разрешено в металлических бочках с крышкой. За нарушение правил предусмотрены административные штрафы.

Только в Казани в апреле зарегистрировано 83 пожара, из которых 18 произошли в жилом секторе. Причиной 17 пожаров стала горение сухой травы, шесть — горение камышей, 29 — горение твердых бытовых отходов. С начала года в столице РТ произошло 315 пожаров, в которых пострадало 22 человека, 18 — спасли, погибли семеро.

ИА REGNUM напоминает, по данным системы космического мониторинга, только за 15 апреля на территории Татарии были зарегистрированы 16 термических точек.

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