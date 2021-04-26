Новокузнецк, Кемеровская область, , 12:40 — REGNUM В Новокузнецке бывший начальник управления по учёту и приватизации жилых помещений «без правовых оснований предоставлял жилые помещения в муниципальном жилищном фонде». Затем эти квартиры продавались. Ущерб городскому бюджету составил более 35 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что посредством мошеннических действий были проданы 29 муниципальных квартир. По материалам прокурорской проверки были возбуждены уголовные дела — по чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

«Одно из незаконно выбывших из муниципальной собственности жилых помещений было приватизировано, но в дальнейшем не перепродано. Прокурор Новокузнецка направил в суд исковое заявление о признании договора о приватизации ничтожным. Требования надзорного ведомства удовлетворены, квартира возвращена в собственность Новокузнецкого городского округа», — рассказали в ведомстве.

Также суд признал ничтожным фиктивный договор купли-продажи двух земельных участков и жилого дома, заключенный бывшим чиновником для сокрытия от взыскания.