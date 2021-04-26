Москва, , 12:53 — REGNUM Популярный исполнитель Егор Крид выпустил клип на песню «Голос». Ролик был опубликован 26 апреля на YouTube-канале певца.

За несколько минут видео посмотрели более 100 тыс.человек. В комментариях зрители написали, что ожидали увидеть в клипе TikTok-блогера Валю Карнавал, но в съёмках ролика приняла участие другая девушка.

«Дайте угадаю, Вы тоже ждали Валю Карнавал?» — написал пользователь Your Day.

«Валя Карнавал покинула чат», — шутит пользователь Черная Пантера.

«Блин, честно, за отношения Егора и Вали я переживала будто бы за свои. Это было классное время и классная пара, но, наверное, есть то, чего мы не знаем. И скорее всего из-за этого паре не быть вместе», — прокомментировал пользователь валерия хигер.

ИА REGNUM напоминает, что Егор Крид и Валя Карнавал подтвердили слухи о своём романе в январе 2021 года. Но уже через месяц пара рассталась.

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