Рязань, , 12:41 — REGNUM В Рязанской области 26 апреля выявлено 50 носителей коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Противоэпидемические мероприятия продолжаются в 13 образовательных учреждениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,18%. Всего в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 27 614 жителей. Выздоровели 26 076 человек, в том числе 52 пациента выписаны за последние сутки. В связи с регистрацией случаев заражения коронавирусом противоэпидемические мероприятия продолжаются в трёх детских садах, четырёх школах, четырёх вузах и двух ссузах.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход. В целом COVID-19 стал причиной смерти 439 человек.