Москва, , 12:47 — REGNUM В Подмосковье следует организовать работу по переобучению граждан по востребованным специальностям. Об этом 26 апреля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

«Нам важно организовать работу по переобучению тем профессиям, которые востребованы и все дальше будут применяться в Московской области», — сказал глава региона.

В числе таковых сфер губернатор назвал логистику, поскольку на территории области активно развиваются складские комплексы, что приводит к росту востребованности специалистов в этой сфере.

«Эту переподготовку мы должны организовать», — заявил Воробьев.

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