Москва, , 12:38 — REGNUM С мнением одного из основных акционеров главной частной нефтяной компании России «Лукойл» Леонидом Федуном о продлении ОПЕК+ сделки по нефти трудно не согласится, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Ценовая стабильность является основой не только выручки, прибыли и, соответственно, выплаты дивидендов акционерам, но и бюджетной стабильности, а также экономической безопасности стран-экспортеров.

Вступление в ОПЕК обсуждало еще правительство Михаила Касьянова в 2001 году, однако тогда добыча нефти в России быстро росла за счет применения новых агрессивных технологий.

Прежде всего, это касалось «Юкоса» и НК «Сибнефть». И данный шаг не нашел понимания ни у нефтяников, ни у Кремля. Роман Абрамович и Владимир Путин были принципиально против.

Однако сейчас ситуация принципиально иная. России было бы правильно войти в ОПЕК, одновременно поменяв правила игры. Ключевой момент — увязать количество голосов при принятии решений с объемами добычи.

То есть такой аналог акционерного общества, где ключевыми акционерами были бы соответственно Россия и Саудовская Аравия. Такой вариант Россию бы однозначно устроил.

При этом Россия намного менее зависима от цен на нефть, чем Саудовская Аравия и ряд других стран нефтяных экспортеров.

Ну, и в заключение стоит сказать, что пока для нефтяников все складывается неплохо. На рынке нефти в 2021 году будет наблюдаться устойчивый дефицит, вызванный ограничениями со стороны ОПЕК+ и спадом активности по бурению новых скважин в США.

При этом мир находится в начале сырьевого цикла, а значит, цена Brent может выйти к $80 за баррель к концу года, а в ближайшие пару лет превысит $100 за баррель», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент и совладелец «Лукойла» Леонид Федун назвал главную в мире сделку по нефти — ОПЕК+ — потенциально вечной, предположив, что она может быть продлена на неопределенно долгий срок.

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